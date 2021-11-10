أمطار الطائف تتواصل.. وبهجتها تدفع الأهالي للخروج للتنزه والاستمتاع

محمد بن مسعود - الدمام - 10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443 05:38 PM
انتشار فرق الطوارئ التابعة للأمانة استعداداً لأي طارئأمطار الطائف تتواصل.. وبهجتها تدفع الأهالي للخروج للتنزه والاستمتاع
(تصوير- ماجد عسيري) تواصلت الأمطار في هطولها على “الطائف”، حيث جاءت متوسطة في كمياتها على أجزاء من المحافظة، والتي بموجبها دفعت الكثير من الأهالي للتنزه والاستمتاع بتلك الأجواء ما بعد هطولها.
وانتشرت فرق الطوارئ التابعة للأمانة في كل الشوارع والميادين، وتابعت قنوات تصريف مياه الأمطار، وتأهبت لأي طارئ قد يحدث، وفي المقابل تواجدت فرق طوارئ الدفاع المدني، والتي أبدت استعدادها مبكرًا لمواجهة الأمطار، دون تسجيل أي حوادث ولله الحمد.
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