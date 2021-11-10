الكلية التقنية للبنات بالجوف تعلن عن مواعيد القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف ،عن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي ،للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ .
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً بداءً من الأحد 1443/4/16هـ حتى الثلاثاء 1443/4/25هـ ، على التخصصات التالية الوسائط المتعددة، والتزيين النسائي ،عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .
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