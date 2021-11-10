بشكتاش يقترب من حسم صفقة لضم نجم النصر

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت تقارير صحفية تركية أن بشكتاش يقترب من حسم صفقة لضم لاعب النصر تاليسكا، بعد أن تلقى الفريق التركي استجابة من البرازيلي للرحيل عن صفوف العالمي.
وأفاد موقع “فوتبول أرينا” التركي بأن بشكتاش تلقى استجابة من تاليسكا للرحيل عن النصر، مشيرًا إلى أن إدارة النادي التركي ستعقد جلسة مع مدير أعمال اللاعب خلال الفترة المقبلة من أجل الحديث عن ضم اللاعب بشكل رسمي.
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