المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى ضد النفيعي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم عماد مصلع معيض النفيعي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21/ 3/ 1443هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 19/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا.

وقالت المحكمة إنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا.

وأضافت أن ذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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