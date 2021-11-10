استعدادًا للأمطار.. «شؤون الحرمين» تفعل خطط الطوارئ حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار، تأهبا للحالة المطرية التي نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن شمولها مناطق واسعة من المملكة.

وشدد «السديس»، على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات وأخذ الأهبة والاستعداد حرصا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين، والتناغم والتكاتف مع كافة الجهات ذات العلاقة وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.

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