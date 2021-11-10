نشرة أخبار السعودية.. القصاص من مواطن قتل زوجته بالقنفذة.. والقنصل البريطاني يحدد مدينته المفضلة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميلشيا الحوثي الإرهابية تجاه المدن الحدودية الجنوبية، فيما أعلن برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الـ48 في حسابات المستفيدين، وإلى التفاصيل:

الدفاعات الجوية تعترض 3 صواريخ باليستية

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لـ 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الجنوب، موضحًا أن محاولات ميليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، أحبطتها الدفاعات السعودية.

القنصل البريطاني يوضح مدينته المفضلة بالمملكة

أعرب القنصل البريطاني في مدينة جدة، سيف آشر، عن سعادته بالعودة للمدينة المنورة، و وقال عبر حسابه بـ«تويتر »: «أنا سعيد جدًا بالعودة إلى مدينتي المفضلة- المدينة المنورة- وصلاة الفجر في المسجد النبوي».

القصاص من مواطن قتل زوجته بالقنفذة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الجاني عوده بن محمد بن عوده المسعودي - سعودي الجنسية – أقدم على قتل زوجته / نوف بنت عبدالله بن علي المسعودي -سعودية ‏الجنسية - وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاء من جسمها مما أدى إلى وفاتها.‏

الجوازات توضح آلية تجديد هوية مقيم

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أوضحت الجوازات السعودية أنه يتم تجديد هوية مقيم ربع سنوي من قبل صاحب العمل، وتشمل التابعين على سجل المستفيد بعد سداد الرسوم المطلوبة لإتمام الإجراء، مضيفة أن النظام يسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

حساب المواطن يودع دعم الدفعة 48

بدأ برنامج حساب المواطن، قبل قليل، إيداع الدفعة 48 في حسابات المستفيدين، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

استقرار الوضع العام لفيروس كورونا في العالم

كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، عن استقرار الوضع العام لفيروس كورونا حول العالم، مشيرًا إلى زيادة نسبة الإصابات في الإقليم الأوروبي، مضيفًا أنه وليس هناك متحورات جديدة مثيرة للقلق ويبقى دلتا ‏هو المسيطر.

«المواصفات» تحذر من خطر «المدفأة»

حذر المهندس وائل الذيب، مدير المواصفات الكهربائية والالكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، من توصيل «المدفأة» بالتوصيلة الكهربائية، مشددًا على ضرورة عدم الإنسياق خلف المقاطع المنتشرة حاليا ومعلوماتها المغلوطة، مضيفا أنها معلومات وممارسات مغلوطة.

«طريف» تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية

كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى وأعلى درجة حرارة تمَّ تسجيلهما في المملكة، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنَّ محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، سجَّلت أقل درجة حرارة، بينما سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة.

تغريم منشأة تجارية نصف مليون ريال

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامة مالية بقيمة نصف مليون ريال على منشأة تجارية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحتها التنفيذية، كما تم إحالة المنشآة إلى النيابة العامة للاشتباه بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ولوزارة التجارة للاشتباه بمخالفة نظام التستر التجاري، كما تم إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية.

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