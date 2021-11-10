بالفيديو.. السفير الفرنسي بالمملكة من الدرعية: «تعالوا لهذه الجوهرة الهندسية والتاريخية»

الرياض - محمد عبدالله - أعرب سفير فرنسا في المملكة العربية السعودية، لودوفيك بويّ، عن سعادته لزيارة منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة للمرة الخامسة.

وقال خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الدرعية مكان تاريخي عظيم جدًّا في قلب العاصمة السعودية الرياض».

ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلًا: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية».

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة، التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري، وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة، وغيرها من المشروعات السياحية والاقتصادية المتنوعة؛ بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030، وجذب أكثر من 25 مليون زائر وسائح سنوياً من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى توفير أكثر من 55 ألف وظيفة، لتشغيل الأنشطة والمرافق السياحية والمشروعات التراثية.

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