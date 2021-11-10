«الشورى» يطالب بمبادرة لدعم المواطنين على استبدال هذا النوع من السيارات

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوصى «الشوري»، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بدراسة إطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس بندر عسيري.

وطالب مجلس الشوري، بتمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ودعمه بتوجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.

ودعا الشورى، المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعمل على إعداد خطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، والتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة.

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