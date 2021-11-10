الجوازات توضح آلية تجديد هوية مقيم من قبل صاحب العمل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية طريقة وآلية الاستفادة من خدمة تجديد هوية مقيم من قبل صاحب العمل.

وردت الجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، على استفسار أحد المستفيدين على حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول ما إذا كان النظام يسمح بتجديد إقامه المرافقين الزوجه والأبناء ربع سنوي.

تجديد هوية مقيم

وأوضحت الجوازات السعودية أنه يتم تجديد هوية مقيم ربع سنوي من قبل صاحب العمل، وتشمل التابعين على سجل المستفيد بعد سداد الرسوم المطلوبة لإتمام الإجراء.

وأشارت الجوازات إلى أن النظام يسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

وأضافت الجوازات السعودية أنه كذلك يتك تجزئة استحصال قيمصة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.

استحصال المقابل المالي للمرافقين

بينّت المديرية العامة للجوازات السعودية، آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص.

وشاركت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، في تغريدة سابقة صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها آلية تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين.

وأوضحت الجوازات أن المقابل المالي يستحصل عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد "هوية مقيم" أو عند إصدار تأشرة الخروج والعودة أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو التالي:

100 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م.

200 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م.

300 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م.

400 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.

الجوازات السعودية تحدد المتابعين والمرافقين

وأوضحت الجوازات السعودية أن المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة الذين ينطبيق عليهم قرار المقابل المالي ينقسموا إلى فئتين وهما:

- التابعين وهم الزوجة والأبناء الذكور دون 18 عام والبنات

- المرافقون وهم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق والرزوجة (الثانية/ الثالثة/ الرابعة) والأب والأم ووالدي الزوجة والعمالة المنزلية وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في القرار.

آلية استحصال المقابل المالي للمرافقين

وأوضحت مديرية الجوازات السعودية آلية تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين.

وتابعت الجوازات أن خدمة إصدار أو تجديد هوية مقيم تستلزم تسديد الرسوم المقررة للخدمة نظامًا، وأيضًا سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأردفت الجوازات أن خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة تستلزم تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظامًا للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة)، وكذلك سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد حسد مدة صلاحية "هوية مقيم"، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأشارت الجوازات السعودية إلى أن خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي تستلزم سداد المقابل المالي المستحق نظامًا على العامل الوافد ابتداءً من تاريخ تطبيق القرار وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأضافت الجوازات، إلى أنه في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان "هوية مقيم" تصاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.

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