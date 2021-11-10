وزير الطاقة: مواجهة تغير المناخ تحتاج إلى استجابة عالمية

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن أمن الطاقة يجب أن يكون ركيزة لمعركة التصدي لتغير المناخ.

وأضاف وزير الطاقة، في كلمة أمام قمة المناخ في غلاسكو، اليوم الأربعاء، أن مواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة عالمية، ولا ينبغي نبذ مصدر معين للطاقة، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة تغير المناخ.

وأشار «ابن سلمان» إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لحماية البيئة منها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا التزام المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية.

اقرأ أيضا:

وزير الطاقة: هذا هو أكبر تحدٍّ نواجهه.. والمملكة تعمل عليه وفق 3 محاور