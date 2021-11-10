«البيئة والزراعة» توضح شروط دعم صغار مربي الماشية

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة البيئة والمياه والزراعة متطلبات واشتراطات وآلية تقديم المستفيد على طلب دعم صغار مربي الماشية.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

وأضافت وزارة الزراعة أن هذا البرنامج يأتي تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

متطلبات دعم صغار مربي الماشية

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشروط الأساسية والضرورية والمتطلبات التي يجب توافرها في مقدم الطلب، وذلك للتحقق من أهلية المتقدم أو المتقدمة للحصول على الدعم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون سعوديَّا أو حاملًا لبطاقة التنقل.

- أن يكون من صغار مربي المواشي.

- ألا يعمل في أي وظيفة في القطاع العام والخاص.

- ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامه دائمة في مركز إيوائي.

- ألا يقل سنٌة عن إحدى وعشرين سنة.

- أن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية.

- أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

- أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية.

- أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

- يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على طلب دعم صغار مربي الماشية ممن تتوافر فيهم الشروط، التقديم على الخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي مباشرة (من هنا).

التقديم على طلب دعم مربي

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية وإجراءات الحصول على تقديم طلب خدمة طلب دعم صغار مربي الماشية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- التسجيل في بوابة إنعام لإصدار البطاقة الصحية.

- تسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي الماشية.

- الموافقة على الشروط والاحكام.

- تعبئة بيانات الطلب.

- إرسال الطلب.

- مراجعة الطلب من الجهة المختصة.

- اعتماد الطلب بعد مراجعته من قبل المختصين.

وشرحت الوزراة، مخطط مراحل سير طلب تقديم طلب خدمة دعم صغار مربي الماشية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى النظام

- اختيار الغدمة المراد تنفيذ طلب بخصوصها

- الضغط على الإقرار بالموافقة والقبول للتعليمات والشروط الخاصة بالخدمة

- القيام بإدخال البيانات المطلوبة وتعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.

- القيام بإرسال الطلب

- استلام ومراجعة الطلب من الجهة المختصة

إتمام طلب دعم مربي ماشية​

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه بعد أن يستوفي المتقدم أو المتقدمة جميع الشروط المطلوبة ورفع طلب دعم من خلال البوابة، سيتم التالي:

- التحقق من أهلية الاستحقاق للمتقدم.

- الزيارة الميدانية للتحقق من الموقع وأعداد وأنواع الماشية.

- البت في أهلية المتقدم واستحقاقه للدعم.

- سيتم مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء المتقدم للاشتراطات أعلاه، ومن ثم سيتم الإشعار بحالة الطلب.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أنه يتم إيقاف الدعم المقدم لصغار مربي الماشية بعد اعتماده في الحالات التالية:

- وفاة المستفيد خلال فترة تلقي االدعم.

- فقدانه أحد معايير استحقاق الدعم.

- عجزه عن ممارسة مهنة تربية الماشية بنفسه.

- ثبوت تقديمه بيانًا غير صحيح أو امتناعه عن تقديمه.

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