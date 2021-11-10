وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحدد شروط دعم زواج الأيتام

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المتطلبات والاشتراطات الأساسية اللازم توافرها للاستفادة من خدمة إعانة الزواج للأيتام.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خدمة دعم وإعانة زواج الأيتام هي خدمة إلكترونية تمكن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بصرف إعانة مالية كدعم للزواج تصرف لمرة واحدة فقط بحسب الشروط والضوابط.

متطلبات إعانة زواج الأيتام

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط واشتراطات الاستفادة من خدمة دعم زواج الأيتام، وتتمثل هذه المتطلبات في ضرورة توافر الشروط التالية:

- أن تكون جنسية المستفيد أو المستفيدة هي الجنسية السعودية.

- أن يكون المستفيد أو المستفيدة على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.

- أن يكون المستفيد أو المستفيدة مسجلاً لدى الوزارة في نظام رعاية الأيتام.

- أن يكون للمستفيد أو المستفيدة حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- أن يكون للمستفيد أو المستفيدة حساب بنكي مفعل وأن يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد/ة على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- أن يكون المستفيد أو المستفيدة قد تم إصدار له / لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.

- أن لا يكون قد سبق المستفيد أو المستفيدة استلام إعانة الزواج من قبل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الفئة المستهدفة من هذه الخدمة هم

طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة (الذكور و الإناث).

التقديم على دعم زواج الأيتام

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية، الاجتماعية، آلية وطريقة التقديم على طلب خدمة إعانة زواج الأيتام، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

- اختر خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الالكترونية.

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة (والموافقة على الإقرار والتعهد) ثم تقديم الطلب.

وأشارت الوزارة، أنه بعد تقديم الطلب, يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة "طلباتي" كما ستصل للمستخدم رسالة نصية، للجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن قبول طلب إعانة الزواج لعقد نكاح مُصدر من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة إصدار عقد النكاح من جهة خارجية.

وأضافت أنه في هذه الحالة، يجب أن يكون عقد الزواج مصدقاً من الجهات المختصة (وزارة الخارجية السعودية) ويكون التقديم على الخدمة من خلال فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطق المملكة.

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