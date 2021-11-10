منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى السعودية

قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه السعودية ، منذ إيقاف الرحلات البرية جراء انتشار كورونا

ووفقا لوكالة عمون الإخبارية، أكد أبو دياب اليوم الأربعاء أن "الحافلة التي ستنطلق السبت هي ضمن فئة (VIP)، حيث تضم في داخلها 30 شخصا".

وعن كلفة الرحلة، أوضح أن تكلفة الرحلة ضمن فئة (VIP) تتراوح من 280 إلى 300 دينار أردني للشخص الواحد مع الإقامة والعودة، فيما تبلغ تكلفة الرحلات العادية 260 دينارا، مؤكدا أن "الأسعار لم تختلف عن الأسعار المحددة سابقا قبل أزمة كورونا".

وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن إن "السماح بالعمرة برا للأردنيين يسهم في تقليل التكاليف عليهم مقارنة بالرحلات الجوية، الأمر الذي يتناسب مع الأوضاع المادية للمواطنين".

وأضاف أن شركات الحج والعمرة، والبالغ عددها 208 شركات، عادت لفتح مكاتبها وباشرت بإجراءات تسيير رحلات برية، متوقعا أن تكون هذه الرحلات ضمن حدودها الدنيا في المرحلة الأولى.