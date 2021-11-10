السعودية | حالة وفاة واحدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حالة وفاة واحدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء الموافق 10/11/2021، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 59 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,049 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,060 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,807حالة.