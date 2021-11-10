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السعودية | حالة وفاة واحدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء الموافق 10/11/2021، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 59 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,049 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,060 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,807حالة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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