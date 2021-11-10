شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. السفير «نقلي» يستقبل التوأم السيامي المصري «سارة وسلمى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - السفير أسامة نقلي يستقبل التوأم السيامي المصري "سارة وسلمى" قبل سفرهما لإجراء عملية "الفصل" في المملكة، والتي وجه بإجرائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله-.

واطمئن السفير نقلي على صحة الطفلتين، لافتا إلى أن المبادرة الملكية الكريمة بسفر التوأم، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما تشهده من روابط الدم والقربى، وما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني.

وسلّم السفير "نقلي" جوازات السفر والتأشيرات للطفلتين ووالديهما، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح والعودة السالمة إلى أرض مصر، فيما أعرب والد الطفلين عن شكره وامتنانه العميق للمملكة على هذه المبادرة الكريمة.

ومن المقرر أن تُجرى عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض على يد فريق طبي سعودي يرأسه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا.