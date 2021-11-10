الخطوط الجوية العراقية تزف خبرا سارا للمسافرين

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدير عام الخطوط الجوية العراقية، عباس عمران الزبيدي، اليوم الأربعاء، عن بوادر رفع الحظر الأوروبي عن الطائرات العراقية مؤكدا قرب موعده.

وكتبت الخطوط العراقية في بيان على “فيسبوك”: “تخوض وزارة النقل مفاوضات ناجحة لعودة الطائر الأخضر للتحليق في أجواء أوروبا”.

وأضاف البيان “بسبب إجراءات فنية منع الاتحاد الأوروبي الناقل الوطني العراقي (الطائر الأخضر) من الدخول إلى الأجواء الأوروبية منذ عام 2015 لوجود أخطاء في مفاصل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أدت إلى منع دخول طائرات الأخضر الأجواء الأوروبية”.

وتابع البيان “وبعد سلسلة إجراءات إدارية وفنية وإتمام مشروع العقد مع خبراء في منظمة الاياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) وتصحيح المسار بتجاوز نسبة 60 %؜ قدمت الشركة العامة الخطوط الجوية العراقية هذا اليوم رسالة بجهوزية الشركة لفتح محادثات مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية والتعافي مما مرت به من تحديات في مسار عملها وستضع هذه التفاهمات حسماً لرفع هذا الحظر الذي سيتيح للطائر الأخضر التحليق مجدداً في أجواء القارة الأوروبية وباقي دول العالم”.

وعبر مدير عام الخطوط الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي عن تفاؤله بقرب إنهاء هذا الاشكال وزف البشرى إلى العراقيين بقرب إنهاء هذا الحظر والمباشرة بعودة تحليق الطائر الأخضر في الأجواء الأوروبية ورفع الحظر المفروض عليه منذ عام 2015 .

وأكد البيان بأن هذا الملف كان من أولويات إهتمامات وزير النقل ناصر حسين الشبلي الذي سعى جاهدا إلى انهائه بأسرع وقت ممكن وتجاوز المراحل الصعبة والاقتراب من رفع الحظر الأوروبي الكلي والمباشرة عن الطائر الأخضر وعودة تحليق أسطول الطائرات العراقية في أجواء أوروبا.