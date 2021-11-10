فنادقي MyHotels تحقق نجاحاً آخر في عدد الليالي الفندقية المحجوزة

محمد بن مسعود - الدمام - بينما نجحت فنادقي في تجديد شهادة الآيزو ISO 9001:2015 في مجال أنظمة إدارة الجودة في السفر والسياحة نتيجة التزامها وتطبيقها لجميع المعايير القياسية، بعد اجتياز مرحلة التدقيق الدوري من قبل المدقق الخارجي، فقد حققت فنادقي MyHotels إنجازاً آخر مع بلوغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة للعمرة من خلال منصة فنادقي MyHotels أكثر من 20.000 ليلة مبيت، وذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر من البداية الفعلية للتشغيل كمنصة عمرة إلكترونية معتمدة من وزارة الحج والعمرة، ولاشك أن تكاتف جهود جميع أعضاء فريق فنادقي بالتعاون مع الشركاء من الفنادق والنقل وشركات ومؤسسات العمرة لعب دوراً أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز، ويكتسب هذا الأداء القوي أهمية خاصة كونه جاء خلال فترة من الاضطرابات الاقتصادية بسبب إغلاقات جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأعرب الرئيس التنفيذي لفنادقي MyHotels عماد العبّاس عن سعادته بإنجازات الشركة المتتالية. وأضاف: سنواصل العمل مع شركائنا وسنستمر بالاستثمار في تطوير البنية التحتية لمنصات فنادقي MyHotels لتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائنا ولشركائنا.

وتأسست فنادقي MyHotels في المملكة العربية السعودية عام 2016، ومقرها مكة المكرمة. وتُعتبر فنادقي MyHotels وكالة سفر إلكترونية سعودية مرخصة من وزارة السياحة السعودية، تُوفر حجوزات الإقامة (في أكثر من مليون مكان للإقامة «الفنادق والفلل والشقق الفندقية الفندقية» في أكثر من 80 ألف وجهة حول العالم)، وتُقدّم خدمات أخرى كحجز المواصلات وحجز تذاكر الطائرات، إضافةً إلى حجز باقات الجولات والأنشطة السياحية. وتشمل جميع الأسعار في منصة فنادقي على الضرائب والرسوم، دون أي رسوم مخفيّة، ما يُتيح للعملاء إجراء حجوزات سياحية دولية بأسعار مميّزة. هذا وقد أضافت فنادقي أخيراً العمرة إلى قائمة خدماتها بعد اعتمادها من وزارة الحج والعمرة كـ منصة تسويق إلكترونية للعمرة (وكالة تسويق خدمات السفر على الإنترنت للعمرة لخدمة الشركات الأفراد).

وتفخر فنادقي بتخطي عدد العملاء الذين قاموا بتحميل تطبيق فنادقي للأندرويد والآيفون أكثر من 32 ألف عميل خلال فترة وجيزة، التطبيق يتيح حجز الفنادق على مستوى العالم.

خدمات العمرة من فنادقي:

خدمة العمرة من فنادقي MyHotels للأفراد B2C Umrah – https://umrah.myhotels.sa/: إصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية الفورية للأفراد لدخول المملكة العربية السعودية للأداء العمرة. وتتضمّن الباقة حجز الفنادق في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالإضافة إلى حجز المواصلات وأيضاً حجز الخدمات الأرضية من شركات ومؤسسات العمرة السعودية.

خدمة العمرة من فنادقي للشركات B2B Umrah: – https://umrah.myhotels.sa/agentlogin.aspx: خدمات حجز الفنادق في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحجز المواصلات/النقل لصالح شركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلائهم خارج السعودية مع الإصدار الفوري لـ رقم الحجز المرجعي BRN ID المؤهل لإصدار تأشيرات العمرة من خلال وصولهم في أنظمة مراكز خدمات العمرة «مخاع».

تطبيق فنادقي للأندرويد والآيفون: https://myhotels.co/3ssRX1A