اخبار الرياضه السعوديه النصر: قبول استقالة حسين عبدالغني

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني.
وقدم رئيس النادي مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجما متفانيا كلاعب، متمنين له التوفيق بإذن الله.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب نادي النصر على موقع تويتر.
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