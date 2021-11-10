«سلام» للاتصالات المتكاملة تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة للبيعة المباركة

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت شركة «سلام» للاتصالات المتكاملة والخدمات الرقمية، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وإلى جميع أفراد الأسرة الحاكمة، والشعب السعودي العزيز، بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين، وتوليه مقاليد الحكم في المملكة.

وعبرت شركة «سلام» عن سعادتها البالغة بهذه المناسبة العزيزة عليها، وعلى قلوب جميع أبناء الشعب السعودي، التي تُجسد أجمل صور التلاحم، والمحبة والوفاء بين الشعب وقيادته الكريمة؛ رافعةً أصدق معاني الإخلاص والولاء مقرونةً بالسمع والطاعة لقائد مسيرة التطور والتنمية والازدهار في مملكتنا الغالية.

وأشادت «سلام»، بالإنجازات التنموية الكبرى والتطور الهائل الذي حققه الملك سلمان للمملكة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، الذي تميّز بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، فضلاً عن التحول الرائع في شتى مجالات الحياة، وتحقيق الأمن والاستقرار -بفضل الله وتوفيقه- ثم بحكمته وقيادته الرشيدة التي تسير بخطى ثابتة ورؤية طموحة نحو استشراف المستقبل، ورسم معالم التطور والرقي ليعم الخير والرخاء جميع ربوع وطننا المعطاء.

ونوّهت الشركة بالنقلة النوعية والقفزة الكبرى التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، نظراً للاهتمام والدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، وحكومتنا الرشيدة؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات عظيمة، وإحداث تطور هائل في خدمات هذا القطاع الحيوي والمهم، لدعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق التحول الرقمي المنشود، وجعل المملكة في طليعةِ ومصافِّ الدول المتقدمة والأكثر حداثةً ومواءمة للحياة العصرية المتطورة.

وأشارت «سلام» إلى الجهود البارزة التي قادها خادم الحرمين الشريفين للتصدّي لجائحة كورونا (كوفيد19)، والتي حققت نجاحاً باهراً في تجاوز هذه الأزمة، وتعافي الاقتصاد السعودي، واستمرار المشروعات التنموية. حيث نجح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم هذه الجهود، وتلبية كافة احتياجات المجتمع أثناء الجائحة، فضلاً عن دوره في توفير خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة وكفاءة عالية في جميع مدن وقرى المملكة.

وقالت شركة «سلام» للاتصالات المتكاملة والخدمات الرقمية، إن عهد خادم الحرمين الشريفين اتّسم بالشفافية والوضوح ومكافحة الفساد، والهمّة العالية، والسعي الجاد لتوفير كل ما يخدم المواطن، ويرفع مكانة الوطن، إضافة الى خططه الطموحة للنهوض بالاقتصاد السعودي، والمحافظة على مكانة المملكة كواحدة من الدول الكبرى على خارطة الاقتصاد العالمي، ودعم دورها البارز كواحدة من أكبر اقتصاديات العالم، وضمن مجموعة العشرين G20، مما يٌعد اعترافاً دولياً بأهمية المملكة الاقتصادية الكبرى، ودورها المؤثر في العالم.

ودعت «سلام» الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمتعهما بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار، وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه الذكرى علينا وبلادنا الحبيبة ترفل في ثوب العزة والتقدم.

وتٌعتبر شركة «سلام» للاتصالات المتكاملة والخدمات الرقمية، شركة اتصالات سعودية رائدة، وتتميّز بتقديم أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل التالي للنطاق العريض والاتصال، والحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن، وخدمات الأقمار الصناعية، وخدمات الإنترنت لقطاعات الحكومة والشركات وتجارة الجملة والمستهلكين. وتعمل على مساعدة الشركات لتكون أكثر ذكاءً، وأكثر رقمية، وأكثر تكاملاً وأماناً من خلال توفير خدمات اتصالات نوعية ومتميّزة، وتقنيات رقمية مبتكرة. وتسير الشركة بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة لتصبح الشريك الأكثر ثقة، وفعالية، وريادة، ومرونة للمجتمع الرقمي السعودي، بما يدعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق التحول الرقمي المنشود.