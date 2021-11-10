أمير الرياض بالنيابة يستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض: استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي بمناسبة تعيينه في منصبه. وأعرب أمير الرياض عن تمنياته للسفير السحلي بالتوفيق والنجاح فيما كلف به.

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