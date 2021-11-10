رسميًا.. النصر يعلن إقالة “إيمانويل” ويحدد البديل

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قررت إدارة نادي النصر، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق.

وقدمت إدارة نادي النصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشكر لـ” إيمانويل”، وذلك عن الفترة التي قضاها مدربًا. الفريق.

كما قررت تولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيًا حتى الإعلان عن المدرب الجديد.

وفي وقت سابق، وافقت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني.

ويتأهب النصر لدخول معسكر مغلق في مدينة الخبر في الفترة من 10 حتى 15 نوفمبر الجاري، يخوض خلاله مباراة ودية أمام الاتفاق، في محاولة لاستثمار فترة التوقف الدولي، لتجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق.

وتراجع العالمي إلى المركز التاسع على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف المتصدر الاتحاد، وإن امتلك رجال المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مباراتين مؤجلتين؛ بسبب المشاركة الآسيوية.