محمد بن مسعود - الدمام - قالت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في “صرواح” و”الجوف” خلال 24 ساعة. وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا. 10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443 03:31 PM قالت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا “التحالف”: 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في “صرواح” و”الجوف” خلال 24 ساعة “التحالف”: 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في “صرواح” و”الجوف” خلال 24 ساعة أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في “صرواح” و”الجوف” خلال 24 ساعة. وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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