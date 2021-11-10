شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر من ثغرات عالية الخطورة في إصدارات «Microsoft» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من ثغرات عالية الخطورة في إصدارات Microsoft، حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة حجب الخدمة ، أو انتحال الشخصية ، أو الكشف والإفصاح عن المعلومات، أو ترقية ورفع الصلاحيات ، وتجاوز مميزات الأمان، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

ويوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات:

• https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Nov