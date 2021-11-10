شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : المجلس البلدي يقدم دور كبير في تجويد الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة محافظة الأحساء الدكتور أحمد البوعلي يرافقه أعضاء المجلس.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تقدمه المجالس البلدية للمساهمة في تجويد الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في توفير خدمات بلدية نوعية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وقدم البوعلي لسموه تقريراً عن ما قدمه المجلس البلدي لأمانة محافظة الأحساء خلال الفترة الماضية مثمناً الدعم الكبير الذي يلقاه المجلس من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية مما كان له أثر بالغ في قيام المجلس بمسئولياته وفق اختصاصه، ومتابعة المشاريع والخدمات التنموية في المحافظة.