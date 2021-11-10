شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشورى يطالب بدراسة الآثار النفسية للألعاب الإلكترونية على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الشورى يطالب "التجارة الخارجية" بتطوير الخدمات اللوجستية

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441 / 1442 هـ، وطالب عضو الشورى د. تركي العنزي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة الاثار المترتبة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية على الأطفال وكافة الشرائح العمرية على الصحة النفسية وتطوير البرامج الوقائية لحماية المجتمع .

ولاحظ عضو الشورى فيحان بن لبده أن المركز ركز في خدماته على المدن الرئيسة مطالباً المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة بفتح عيادات نفسية في جميع المستشفيات في جميع المناطق والمدن؛ كون المدن الصغيرة والمحافظات والقرى بحاجة لعدم توفر العيادات النفسية العامة والخاصة.

وطالب عضو الشورى سعد العتيبي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام لضمان خلو المحتوى الإعلامي من كل ما يؤثر على الصحة النفسية،مطالباً بتصميم برامج وقائيةلحماية الشباب من الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوضح القرار انه على الهيئة العامة للتجارة الخارجية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والرقمية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمي

وأكد الشورى يكد على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية لرفع مستوى توعية القطاعين ( الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.