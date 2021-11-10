محمد بن مسعود - الدمام - قامت بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع “شيراتون” بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة. وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها. 10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443 02:48 PM قامت بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء اقتحمت مليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع “شيراتون” بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة. وقامت المليشيا بنهب كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات من داخلها. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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