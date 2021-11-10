ميليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية بصنعاء وتنهب محتوياته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، مقر السفارة الأمريكية في صنعاء وتنهب محتوياته، وفقًا لما أوردته قناة “العربية” في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكان التحالف العربي قد أعلن اليوم اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الجنوب.

وشدد التحالف العربي، على استمرار جهوده في إحباط محاولات ميليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أن يواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.