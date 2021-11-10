بالصور.. كلية التربية بجامعة الإمام و«قياس» توقعان مذكرة تعاون

الرياض - محمد عبدالله - وقّعت كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مذكرة تعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلًا بالمركز الوطني للقياس «قياس»، وذلك للتعاون في مجالات التعليم والأبحاث، والاستشارات والتدريب، وذلك بحضور عميد كلية التربية أ.د. أحمد بن محمد النشوان، والمدير التنفيذي لـ«قياس» الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

وتتيح هذه المذكرة فرصًا أكبر لتحقيق التعاون وفق الإمكانات المتاحة في المجالات الآتية:

١- تبادل المواد، والتجهيزات البحثية المتاحة والتعاون في البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.

٢- إعداد، وتنفيذ الاختبارات التخصصية الورقية والمحوسبة.

٣- الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات في جميع مجالات التعليم.

وأكَّد الدكتور النشوان، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي الكلية لتكون لها نتائج ملموسة لدعم الجوانب المهنية، والتعليمية، والبحثية، وكذلك تبادل الخبرات.

من جهته، قال الدكتور القاطعي، إن توقيع مذكرة التعاون يأتي ضمن سعي المركز لمشاركة المعرفة في جميع مجالات التعليم.

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