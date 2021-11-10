تعرف على طقس الخليج اليوم.. صحو بالإمارات وعمان ومعتدل بالكويت والبحرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي طقسًا من صحو إلى غائم بشكل جزئي في معظم البلدان بينما تشهد مملكة البحرين أجواء رطبة، وإلى التفاصيل:

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيًا وغائما أحيانًا على مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلًا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفًا إلى متوسط يضطرب أحيانًا مع السحب.

وأوضحت الأرصاد الإماراتية، أنه من المتوقع أن يحدث المد الأول عند الساعة 15:36 والمد الثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 09: 23 والجزر الثاني عند الساعة 23:41.

وعن حالة الموج في بحر عمان، توقعات الأرصاد بأن يكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثاني عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.

طقس البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن الطقس المتوقع، اليوم الأربعاء، سيكون معتدلًا مع توقعات باحتمال تشكل بعض السحب في السماء.

وأوضحت الأرصاد البحرينية، أن حركة الرياح المتوقعة ستكون شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار، لافتة أنّ ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية بمملكة البحرين، أن درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

طقس سلطنة عمان

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أن حالة الطقس المتوقعة في محافظة مسندم تكون من صحو إلى غائم جزئيًا مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة.

وأضافت الأرصاد العمانية، في تقريرها لحالة الطقس اليوم، أنها تتوقع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة الظهيرة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب أخر الليل والصباح الباكر على محافظة الوسطى وأجزاء من محافظة جنوب الشرقية والأجزاء الشمالية لمحافظة ظفار، ونبهت من احتمال انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.

وعن حالة الرياح، أوضحت مديرية الأرصاد، أنها تتوقع هبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية على معظم محافظات السلطنة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحيانًا على سواحل بحر العرب.

وأشارت الأرصاد الجوية العمانية، أن حالة البحر تكون من هادئ إلى متوسط الموج على سواحل غرب محافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع له إلى متر ونصف المتر وهادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له متر وربع المتر ومتوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر.

طقس الكويت

وفي دولة الكويت، أوضحت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، أن حالة الطقس المتوقعة نهارًا ستكون معتدلة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

وأضافت إدارة أرصاد الكويت، أن الطقس متوقع أن يشهد تغيرات في درجات الحرارة ليلًا، حيث يتوقع أن يكون مائل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وعن حالة البحر، بينّت الأرصاد الكويتية، توقعاتها بأن حركة البحر المتوقعة نهارًا تكون خفيف إلى معتدل الموج ويكون ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم، أم ليلًا فتكون حالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ويكون ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.

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