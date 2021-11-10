حساب المواطن.. رابط وآلية الاستعلام عن رصيد الدفعة الـ48

الرياض - محمد عبدالله - أعاد برنامج حساب المواطن تجديد تذكير المستفيدين بآلية وطريقة القيام بالاستعلام عن دفعة حساب المواطن، وذلك تزامنًا مع إعلانه إيداع الدفعة 48.

وأعلن البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، قبل ساعات، بدء قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

حساب المواطن.. الاستعلام عن الدعم

وأوضح حساب المواطن، أنه يُمكن للراغبين الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الضغط على رابط الموقع الخاص بالبرنامج (اضغط هنا).

وأوضح حساب المواطن أنَّه للاستعلام عن نتائج الدفعة يتطلب من المستخدم إدخال مجموعة من البيانات لمراجعة كافة البيانات الخاصة بمن تم تسجيلهم مسبقًا، وتتمثل هذه المستندات في :

- اسم المواطن المستفيد والمسجل بالبرنامج

- رقم الهوية الخاصة بالمواطن مع الحرص أن تكون غير منتهية.

- مكان العمل والدخل الخاص بالمواطن.

- إلحاق راتب الزوجة في حال كانت تعمل.

- كتابة رقم الحساب البنكي الخاص "الآيبان" عند التسجيل.

- كتابة تفاصيل العنوان الخاصة بصاحب الطلب.

- في حالة كان الشخص عاطلًا عن العمل من الضروري إلحاق أوراق معتمدة تفيد بذلك

- توضيح الحالة الصحية.

- الموافقة على كافة الشروط الموضوعة من قبل البرنامج.

تعديل البيانات بحساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن، شروط وطريقة وآلية القيام بتعديل بيانات الفرد في حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى "حساب المواطن"

- ادخل تفاصيل طلب تعديل البيانات في حساب المواطن.

- انقر فوق خيار تفاصيل المدفوع لأمره.

- اختر ما تريد تغييره، مثل الدخل أو الحساب المصرفي.

- إذا اخترت حسابًا مصرفيًا، فيجب عليك إدخال رقم IBAN جديد.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر على “تأكيد”.

- ستصلك رسالة على هاتفك تؤكد أن التغييرات قد تم إجراؤها

وفي هذا الإطار، أوضح برنامج حساب المواطن، كذلك خطوات متابعة حالة شكوى المدفوعات وذلك عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي بالبرنامج، واختيار الدفعات المالية ثم النقر على الاعترافات المالية السابقة من حيث الرقم والتاريخ ونوع الاعتراض المقدم وحالة الاعتراض وسبب رفضه.

تحديث حساب المواطن

وأشار البرنامج، إلى أنه يستطيع المستفيدين من حساب المواطن القيام بتحديث بياناتهم من بيانات رقم الهاتف المحمول أو التي تخص السكن إلكترونيًا.

وكشف حساب المواطن عن آلية وطريقة والخطوات التي يجب على المستفيد أن يقوم باتباعها لتحديث البيانات، وتتمثل هذه الإجراءات في التال

- قم بالدخول إلى حساب المواطن من خلال الرابط المباشر.

- سجل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق.

- تظهر مجموعة من الاختيارات يختار تحديث البيانات.

- يتم تحديث البيانات وكتابة البيانات التي يتم تحديثها مع إرفاق الأوراق المطلوبة.

- بعد أن ينتهي المستخدم البرنامج يطلب منه التحقق من البيانات التي قام بإدخالها.

- بعد مراجعة البيانات اضغط على تحديث البيانات.

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