القنصل البريطاني يوضح مدينته المفضلة بالمملكة.. ويكشف عن تطلعاته حول المعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - أعرب القنصل البريطاني في مدينة جدة، سيف آشر، عن سعادته بالعودة للمدينة المنورة.

وقال عبر حسابه بموقع «تويتر »: «أنا سعيد جدًا بالعودة إلى مدينتي المفضلة- المدينة المنورة- وصلاة الفجر في المسجد النبوي».

وأضاف: «أتطلع إلى عودة المعتمرين البريطانيين إلى المدينة المنورة، كان هناك أكثر من 100.000 زائر كل عام (قبل أزمة كوفيد)».

واستكمل: «أنا متأكد من أنَّ هذا العدد سيرتفع مع استمرار التطوير الرائع للمرافق والبنية التحتية في المملكة»، كما شارك متابعيه مقطعًا مصورًا لساحة الحرم النبوي في الصباح.

اقرأ أيضًا

القنصل البريطاني بجدة يشيد بجهود المملكة في تسهيل الخدمات للحجاج