أزهق روح زوجته وحرق أجزاء من جسدها.. تنفيذ حكم القتل في أحد الجناة بمكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:‏

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.‏

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).‏

أقدم / عوده بن محمد بن عوده المسعودي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / نوف بنت عبدالله بن علي المسعودي -سعودية ‏الجنسية - وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاء من جسمها مما أدى إلى وفاتها.‏

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، ‏وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة ‏الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.‏

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ عوده بن محمد بن عوده المسعودي ، اليوم الأربعاء 1443/04/05 هـ بمحافظة القنفذة بمنطقة ‏مكة المكرمة.‏

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق ‏العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ‏ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره والله الهادي إلى سواء السبيل.‏

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