وكيل الصحة: استقرار الوضع العام لفيروس كورونا في العالم عدا منطقة واحدة

الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، عن استقرار الوضع العام لفيروس كورونا حول العالم، مشيرًا إلى زيادة نسبة الإصابات في الإقليم الأوروبي.

وقال وكيل وزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاض طفيف عدا الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة ٧٪ في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق»، مضيفًا: «وليس هناك متحورات جديدة مثيرة للقلق ويبقى دلتا ‏هو المسيطر».‏

وأظهرت بيانات مجمعة أنَّ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 250.8 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 7.31 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 250 مليونا و836 ألفا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و63 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و310 ملايين جرعة.

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