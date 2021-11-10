«طريف» تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية.. ومكة الأعلى

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى وأعلى درجة حرارة تمَّ تسجيلهما في المملكة، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنَّ محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، سجَّلت أقل درجة حرارة، بينما سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة.

وذكر مركز الأرصاد- عبر تويتر- أنَّ طريف سجَّلت أدني درجة حرارة وبلغت الصغرى فيها 7 درجات مئوية، كما أنَّ مكة المكرمة سجَّلت أعلى درجة حرارة وبلغت العظمى فيها 36 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره لطقس اليوم الأربعاء، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، حالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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