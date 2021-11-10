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30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم

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أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، حيث بلغ حجم العمل بها مجتمعةً 58272 دعوى بزيادة 7831 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع الأول من العام الماضي 1442هـ.

جاء ذلك في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443 هـ الذي اشتمل على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي وبالتفصيل لكل محكمة على حده، كما أوضح التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عن ما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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