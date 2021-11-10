30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم

جاء ذلك في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443 هـ الذي اشتمل على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي وبالتفصيل لكل محكمة على حده، كما أوضح التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عن ما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي.
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