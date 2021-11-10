شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب "التجارة الخارجية" بتطوير الخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوضح القرار انه على الهيئة العامة للتجارة الخارجية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والرقمية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمي

وأكد الشورى يكد على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية لرفع مستوى توعية القطاعين ( الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.