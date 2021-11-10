شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 25 ‏منشأة لتدني مستوى النظافة العامة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر ‏فرقها ‏الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي, ‏‏597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع، ‏أسفرت عن إغلاق 25 ‏منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات ‏للإجراءات ‏الاحترازية ‏والوقائية ‏عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.‏