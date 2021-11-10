“الغذاء والدواء” تفوز بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الرياض:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، فوزها بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم (BEST CULTURE OF LEARNING) في تصنيف الجهات الحكومية، والشبه حكومية والشركات المملوكة للحكومة لعام 2021.
وأوضحت “الغذاء والدواء” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن فوزها بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم (BEST CULTURE OF LEARNING) في تصنيف الجهات الحكومية، والشبه حكومية والشركات المملوكة للحكومة لعام 2021، جاء نتيجة جهود الهيئة وحرصها على التعلّم تطوير قدرات منسوبيها.
وأشارت “الغذاء والدواء” في إنفوجراف نشرته عبر “تويتر” إلى أبرز الحقائق التي ساهمت بالحصول على الجائزة كانت كالتالي:ـ
ــ 70 % تفعيل واستفادة من المنصة
ــ 1,116 مستخدم مستفيد
ــ 5,841 ساعة تعليمية
ــ 4,561 برنامج تدريبي
ــ 103,428 فيديو تطويري
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