البنتاغون: إيران متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، فجر اليوم الأربعاء، تورط جماعات موالية لإيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
واستنكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يُعد اعتداءً على سيادة العراق واستقراره.
ونوهت مصادر إلى أن الطائرات المُسيرة والمتفجرات المُستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
وكان الكاظمي قد أشار الأحد، خلال جلسة للحكومة العراقية، إلى أن القوى الأمنية تعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وستكشفهم.
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