لم تمض أيامٌ على عودة تشافي هرنانديز؛ إلى ناديه برشلونة كمدرب، حتى بدأت التغييرات في الظهور في الطاقم الفني للنادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية، أن وصول تشافي (41 عاماً) إلى برشلونة ترك تأثيراً صادما في الطاقم الفني للفريق.
وأضافت أن تشافي يسعى إلى ضم عدد من أعضاء الفريق التدريبي، الذي عمل إلى جانبه في تدريب نادي السد القطري.
وقالت إن هذه الرغبة أدت عملياً إلى خروج عدد من الكوادر الخبيرة في غرفة ملابس فريق برشلونة، وهو ما ظهر هذا الأسبوع، مع خروج خوانجو براو، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الفريق الأول، وأوضحت أنه لم يعد يعمل مع الفريق الأول.
وتضم قائمة المغادرين من الفريق الفني ألبرت روكا، المدرب البدني للفريق ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس.
وشملت التغييرات أيضاً راؤول بيلايز وجوردي ميليرو، اللذين لم يعودا جزءاً من الفريق الأول.
وسيتم نقل بعضهم إلى أقسام أخرى في النادي مثل فريق الشباب، بينما يخطط آخرون لمغادرة الكامب نو.
بعد عودته مدرباً لبرشلونة.. تشافي يحدث تغيرات في الطاقم الفني للنادي الكتالوني
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-10
لم تمض أيامٌ على عودة تشافي هرنانديز؛ إلى ناديه برشلونة كمدرب، حتى بدأت التغييرات في الظهور في الطاقم الفني للنادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية، أن وصول تشافي (41 عاماً) إلى برشلونة ترك تأثيراً صادما في الطاقم الفني للفريق.
وأضافت أن تشافي يسعى إلى ضم عدد من أعضاء الفريق التدريبي، الذي عمل إلى جانبه في تدريب نادي السد القطري.
وقالت إن هذه الرغبة أدت عملياً إلى خروج عدد من الكوادر الخبيرة في غرفة ملابس فريق برشلونة، وهو ما ظهر هذا الأسبوع، مع خروج خوانجو براو، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الفريق الأول، وأوضحت أنه لم يعد يعمل مع الفريق الأول.
وتضم قائمة المغادرين من الفريق الفني ألبرت روكا، المدرب البدني للفريق ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس.
وشملت التغييرات أيضاً راؤول بيلايز وجوردي ميليرو، اللذين لم يعودا جزءاً من الفريق الأول.
وسيتم نقل بعضهم إلى أقسام أخرى في النادي مثل فريق الشباب، بينما يخطط آخرون لمغادرة الكامب نو.
10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443
12:33 PM
ضمّت قائمة المغادرين ألبرت روكا المدرب البدني ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس
لم تمض أيامٌ على عودة تشافي هرنانديز؛ إلى ناديه برشلونة كمدرب، حتى بدأت التغييرات في الظهور في الطاقم الفني للنادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية، أن وصول تشافي (41 عاماً) إلى برشلونة ترك تأثيراً صادما في الطاقم الفني للفريق.
وأضافت أن تشافي يسعى إلى ضم عدد من أعضاء الفريق التدريبي، الذي عمل إلى جانبه في تدريب نادي السد القطري.
وقالت إن هذه الرغبة أدت عملياً إلى خروج عدد من الكوادر الخبيرة في غرفة ملابس فريق برشلونة، وهو ما ظهر هذا الأسبوع، مع خروج خوانجو براو، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الفريق الأول، وأوضحت أنه لم يعد يعمل مع الفريق الأول.
وتضم قائمة المغادرين من الفريق الفني ألبرت روكا، المدرب البدني للفريق ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس.
وشملت التغييرات أيضاً راؤول بيلايز وجوردي ميليرو، اللذين لم يعودا جزءاً من الفريق الأول.
وسيتم نقل بعضهم إلى أقسام أخرى في النادي مثل فريق الشباب، بينما يخطط آخرون لمغادرة الكامب نو.
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