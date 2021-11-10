اخبار الخليج – يقيس الحرارة ويُعقم ويرصد الحالات المشتبه بها.. طالبة بحرينية تصنع روبوتاً طبياً لمساندة الفريق الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - «لأنني مواطنة مخلصة لهذا الوطن الغالي، وضعت نصب عيني خدمته بكل طاقتي وقدراتي، لكي أساهم ولو بالشيء البسيط في تطويره وإعلاء رايته».

تلك كانت كلمات الطالبة البحرينية زين بوغمار، من مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، والتي حملت فكراً واعياً تجاه وطنها وأهمية المشاركة في خدمته، رغم صغر سنها، فعملت جاهدةً على توظيف موهبتها التكنولوجية في صنع روبوت طبي يعزز من جهود الفريق الوطني للتصدي لفايروس كورونا.

وقالت زين إنها سخرت جهدها ووقتها لهذا المشروع، مستفيدةً من التدريب والدعم الذي حصلت عليه من وزارة التربية والتعليم، ومساندة والديها، مع اطلاعها على العديد من الفيديوهات التعليمية والبحوث العلمية ذات الصلة، إلى أن توصلت إلى الفكرة النهائية، وهو يساعد العاملين في الصفوف الأمامية، حيث يتمتع بوظائف عدة، ويمكن وضعه عند بوابة أي مؤسسة، فبإمكانه قياس درجة حرارة الأشخاص، وتعقيم أيديهم، وإصدار تنبيه وإشعار في حال وجود اشتباه بحالة قائمة، ومن ثم يتواصل مع المعنيين، لإعطائهم معلومات الحالة وتحويلها إليهم آلياً.

وعبرت عن عميق شكرها وامتنانها لوزارة التربية والتعليم، التي تعتبر حاضنة للابتكار والإبداع الطلابي، والتي رعت موهبتها عبر البرامج والأنشطة المتخصصة القائمة على أحدث استراتيجيات رعاية الموهوبين، وأشركتها في عدة محافل، مثل مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية (ابتكار الكويت) على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.