شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجه بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام وجدولتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام وجدولتها زمنياً والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بالتقارير الدورية بذاك.

وأوضح معاليه أهمية متابعة الوكالة لمشاريع المسجد الحرام وضرورة إنجاز وإتمام المشروعات المرتبطة ببيت الله الحرام، مؤكداً على القيام بالأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، ومنظومة واحدة لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد الشيخ السديس حرص قيادة المملكة العربية السعودية-حفظها الله- على متابعة المشاريع والأعمال المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.