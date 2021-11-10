شكرا لقرائتكم خبر عن «الديوان العام للمحاسبة» يهدف لتقديم قيمة مضافة للجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار مدير عام المركز السعودي للمراجعة الداخلية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي إن اليوم العالمي للمحاسبة فرصة لتسليط الضوء على التغييرات التي يشهدها قطاع المحاسبة، حيث تحولت هذه المهنة إلى وظيفة أساسية مسؤولة عن التوجيهات المالية والتخطيط التنظيمي وصنع القرار ، جاء ذلك خلال لقاءً بعنوان “تحقيق الكفاءة في إدارة المستودعات الحكومية وأتمتة إجراءاتها” بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، بمشاركة عدد من المتخصصين بالديوان العام للمحاسبة، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وبين الغامدي أن الديوان العام للمحاسبة يهدف من هذا اللقاء لتقديم قيمة مضافة للجهات الحكومية المشمولة برقابته، للمساهمة في رفع كفاءة الانفاق وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية. كما يناقش عنصر هام من عناصر الأصول المتداولة ويستخدم بشكل رئيس في العملية الإنتاجية وهو المخزون أو كما يُسمى (المستودع) في القطاع الحكومي.

وتناول اللقاء قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وفقاً للتحديثات الجديدة، وتنمية المحتوى المحلي في أعمال المشتريات الحكومية، وتحقيق كفاءة الإنفاق في المستودعات الحكومية وأتمتة إجراءاتها.

ويأتي تنظيم اللقاء انطلاقاً من حرص الديوان العام للمحاسبة على تعزيز الشراكة مع كافة الجهات المشمولــة برقابته، وذلك في المجالات ذات الصلة بمهامه واختصاصاته، وفي إطار المهام الموكلة إليه من الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، وأن يقوم الديوان بتطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.