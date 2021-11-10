اخبار الخليج – البحرين تستضيف منتدى «قياديات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»

محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف مملكة البحرين منتدى «قياديات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” يومي 25 و26 يناير 2022 في حدث من المرتقب أن يستقطب هذا الحدث أكثر من 400 مشاركا يمثلون نحو عشرين من دول المنطقة العربية، فيما سوف تتحدث أكثر من 25 شخصية نسائية قيادية وريادية عربية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وورك سمات المنظِّمة للفعالية السيد أحمد عطية الله الحجيري إن منتدى “قياديات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” يعقد بمشاركة قياديات ورياديات في قطاع التكنولوجيا والأعمال في مملكة البحرين والمنطقة العربية كافةً، وذلك لمناقشة قيادية المرأة وابتكاراتها في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا المختلفة، والمشاركة في المنتدى متاحة أيضا أمام الرجال أيضا الذين يدعمون المرأة ونجاحاتها في مختلف المجالات.”

وأوضح الحجيري أن قياديات التكنولوجيا المشاركات من كافة أنحاء دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيقدمن خلال هذا المنتدى جلسات حوارية مختلفة تتضمن جلسة رئيسية وحلقات نقاش ومحادثات تقنية، إضافة إلى جلسة إرشادية، وجلسة ابتكارية لرائدات الأعمال، ويشمل المنتدى أيضا أنشطة تفاعلية لتحفيز المشاركين خلال هذه الجلسات، كما سيحوي حدث “قياديات في التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» معرضًا افتراضيًا يقام بالتوازي مع المنتدى الافتراضي لإعطاء الرعاة فرصة لعرض خدماتهم من خلال هذه المنصة.

هذا ويسلط منتدى «قياديات في التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الضوء على كيفية قيادة المرأة لسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ويلقي نظرة مستقبلية على مشهد ريادة الأعمال للمرأة العربية في المنطقة، ويقدم إرشادا مهنيا لبناء حياة مهنية ناجحة في قطاع التكنولوجيا.

كما يعتبر منتدى «قياديات في التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» فرصة للرياديات للتعلم من قياديات قطاع التكنولوجيا والأعمال، وعرض أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية أمام المتحدثات والمشاركين، كما سوف تتاح للمشاركين فرصة التصويت للمشاريع الابداعية وقد تتاح لهذه المشاريع فرصة الحصول على استثمارات من قبل الشركات الداعمة.