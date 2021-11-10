اخبار الخليج – ضمن التوسع في دمج التكنولوجيا في التعليم.. إصدار كتاب رقمي شامل لدروس التربية الكشفية 

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر قسم التربية الكشفية بإدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم كتاباً رقمياً شاملاً للدروس الكشفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذة كفاية العنزور الوكيل المُساعد للخدمات التعليمية، وبالاتساق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2022، والتي تهدف لتعزيز دمج التقنيات الحديثة في العملية التربوية والتعليمية.

وقد بدأ منتسبو الحركة الكشفية من الطلبة الاستفادة من هذا الكتاب القيم الذي يسهم في ترسيخ القيم والمبادئ النبيلة التي تقوم عليها هذه الحركة، ومن بينها العمل التطوعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتنمية القيادات، وطرق التدريب، ومهارات الاتصال وغيرها.

وقال الأستاذ محمد فضل الحميدي رئيس قسم التربية الكشفية: «يفخر القسم بكونه سباقاً في مبادراته، ومن ضمنها هذا الكتاب الذي يُترجم جهودنا الحثيثة في التطوير والتحديث لتعزيز المكانة الرائدة التي وصلت إليها الحركة الكشفية في مملكة البحرين، وقد تم توزيع رابط الكتاب على جميع قادة الحركة الكشفية والكشافين».

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع جوانب عملها، وخاصةً المناهج واستراتيجيات التدريس وبرامج التدريب والأنشطة الطلابية والخدمات المقدمة للجمهور.