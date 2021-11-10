الحرس الثوري الإيراني يفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة بعد إفراغ حمولتها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية “سوثيس” المحتجزة منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد إفراغ حمولتها.

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أعلن الحرس الثوري، في بيان له، أنه “تم الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية “سوثيس” المحتجزة منذ 24 الشهر الماضي”، مؤكدا أن “الإفراج تم بحكم قضائي أصدرته السلطات القضائية بعد إفراغ حمولتها”.

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق بأنه “تم الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية، وهي تتجه حالياً صوب بحر عُمان”، فيما قال مسؤول إيراني في بندر عباس لوكالة “رويترز”، إنّ “الناقلة غادرت إيران بعد تفريغ شحنتها النفطية في وقتٍ متأخر يوم الثلاثاء”.

كما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، الأسبوع الماضي، أن بلادها تجري محادثات مع إيران بشأن احتجاز ناقلة نفط فيتنامية قبالة الساحل الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، تو هانغ، إن بلادها أجرت محادثات مع السفارة الإيرانية في العاصمة، هانوي، بالتوازي مع إجراء مشابه للسفارة الفيتنامية في طهران، بهدف التحقق من المعلومات، وتسوية واقعة احتجاز ناقلة نفط فيتنامية قبالة الساحل الإيراني، من أجل ضمان سلامة المواطنين الفيتناميين وتلقيهم المعاملة الإنسانية اللازمة.

وكان مسؤولان أمريكيان قد صرحا، الأربعاء الماضي، بأن إيران استولت على ناقلة نفط ترفع علم فيتنام في خليج عمان، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا تزال تحتجزها قبالة ساحل مدينة بندر عباس. وأفاد أحد المسؤولين لوكالة “أسوشيتد برس”، بأن قوات الحرس الثوري استولت على السفينة “إم في سوثيس” في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، تحت تهديد السلاح.

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