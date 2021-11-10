تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بشأن طقس اليوم الأربعاء، حيث تشهد مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، لهطول أمطار رعدية على يصحبها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان (الحرث - الدائر - الريث - العارضة - العيدابي - فيفا-أبو عريش - أحد المسارحة - الطوال - صامطة - صبيا - ضمد – هروب)، منطقة عسير (أبها - أحد رفيدة - الحرجة - خميس مشيط - سراة عبيده - ظهران الجنوب).

كما نبه لأمطار متوسطة إلى غزيرة على (المجاردة - رجال المع – محايل - النماص - بلقرن – تنومة) يصحبها نشاط في الرياح السطحية، تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، سيول.

كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية على (الباحة - العقيق - القرى - المندق - بلجرشي - بني حسن - الحجرة - المخواة - فرعة غامد الزناد - قلوة).

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة منطقة مكة ( أضم - العرضيات - بني يزيد - قيا – ميسان - الشفا - الطائف - الهدا) التي تشهد أمطار متوسطة لغزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة على (الخرمة - المويه - تربة - رنية) وفي الرياض (الدوادمي - عفيف) رياح نشطة وأتربة مثارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الأربعاء، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، حالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج

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