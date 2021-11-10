«الجوازات» تجدد التذكير بمدة صلاحية «الجواز» للسفر لدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بمدة صلاحية جواز السفر اللازمة للسفر خارج المملكة سواء للدول العربية أو الغربية.

جاء ذلك تفاعلًا مع تساؤل ورد إليها عبر حسابها بموقع «تويتر» مفاده: «السلام عليكم.. متبقٍّ على انتهاء الجواز خمسة أشهر.. هل أستطيع السفر لدول الخليج؟».

وردت الجوازات السعودية قائلة: «أهلاً بك، يلزم أن لا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول. شكرًا لتواصلك».

وكانت منصة أبشر أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال الذهاب لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «الجوازات» ثم اختيار «تجديد جواز السفر».

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