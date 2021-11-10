طقس الأربعاء.. سماء غائمة وفرصة لظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الأربعاء، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، حالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

قبل أن تغرد عن حالة الطقس.. «متحدث الأرصاد» يكشف عقوبات مخالفي النظام: تصل لمليوني ريال