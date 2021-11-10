تعرف على طقس السعودية اليوم.. أمطار مصحوبة برياح نشطة بعدة مدن

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، في عدد من مناطق المملكة سماء غائمة وأمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المناطق الجنوبية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الطقس بعدد من مناطق المملكة وتحديدًا الشمالية والوسطى تتأثر بحالة مطرية، وإلى التفاصيل:

توقعات طقس المملكة اليوم الأربعاء

وكشف المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، توقعاته بشأن طقس اليوم الأربعاء، وتضمنت عدة تنبيهات من احتمال هطول أمطار رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية.

وجاء في تقرير مركز الأرصاد لطقس اليوم الأربعاء، توقعاته بأن تشهد مناطق مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة منطقة مكة التي تشهد أمطار متوسطة لغزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة على "أضم - العرضيات - بني يزيد - قيا - ميسان - الشفا - الطائف – الهدا"، وتشهد مناطق "الدوادمي – عفيف" في الرياض رياح نشطة وأتربة مثارة.

ونبّه مركز الأرصاد، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق بجازان وتشمل " العيدابي - فيفا - الريث - العارضة - الدائر - أحد المسارحة - أبو عريش - الحرث - هروب - الطوال -صبيا - صامطة – ضمد".

وشملت تنبيهات الأرصاد حول هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة، كذلك مناطق بعسير وهي "أبها - أحد رفيدة - خميس مشيط - ظهران الجنوب - الحرجة - سراة عبيده ".

كما يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، على مناطق "المجاردة - رجال المع - محايل - النماص - بلقرن - تنومة"

كذلك نبه تقرير الأرصاد إلى توقعات بأن تشهد الباحة أمطارًا رعدية على مناطق "الباحة - العقيق - القرى - المندق - بلجرشي - بني حسن - الحجرة - المخواة - فرعة غامد الزناد – قلوة".

طقس متقلب الأسبوع المقبل

وكان المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد حذر من أن عددا من مناطق المملكة (وتحديدا الشمالية والوسطى) تتأثر بحالة مطرية الأسبوع المقبل تبدأ يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.

وأوضح القحطاني، أن توقعات المركز الوطني الأرصاد وفقًا لخرائط الطقس تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق خاصة في الفترة المسائية، بشكل تدريجي، لافتًا أن الأمطار المتوقعة تكون من غزيرة في بعض المناطق إلى خفيفة لمتوسطة في مناطق أخرى.

حركة البحر الأحمر والخليج العربي

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، حالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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